В Белграде ответили на британскую версию «украинского» освобождения Югославии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин прокомментировал статью посла Великобритании Эдварда Фергюсона об «украинском» освобождении Югославии, его слова приводит РИА Новости.
Английский дипломат на фоне празднования 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне выпустил статью, где утверждает, что Красная армия на 70% состояла из украинцев.
В ответ Вулин заявил, что не понимает методику британца по вычислению национальностей в Красной армии.
«Никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году снова на Пасху», — передает слова политика агентство.
Ранее президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич обменялись взаимными поздравлениями по случаю 80-летия со дня освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Столица Югославии была освобождена 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической операции.