Английский дипломат на фоне празднования 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне выпустил статью, где утверждает, что Красная армия на 70% состояла из украинцев.

В ответ Вулин заявил, что не понимает методику британца по вычислению национальностей в Красной армии.

«Никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году снова на Пасху», — передает слова политика агентство.

Ранее президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич обменялись взаимными поздравлениями по случаю 80-летия со дня освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Столица Югославии была освобождена 20 октября 1944 года в ходе Белградской стратегической операции.