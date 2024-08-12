В Австрии призвали к деэскалации после инцидента на ЗАЭС

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Канцлер Австрии после пожара на Запорожской АЭС призвал к переговорам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после пожара на Запорожской АЭС призвал к переговорам, пишет РИА Новости .

«Инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает… необходимость деэскалации и переговоров», — написал Нехаммер в соцсетях.

При этом глава австрийского правительства не упомянул об атаке ВСУ на станцию.

ВСУ запустили два беспилотника на Запорожскую АЭС, после чего загорелась охладительная система предприятия.

Пожар был потушен, угрозы населению нет.