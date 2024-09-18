В Армении якобы задержали членов группы, готовившихся к узурпации власти

В Армении заявили, что было произведено задержание членов группы, якобы занимавшихся поиском людей и их подготовкой на территории РФ к захвату власти в республике. Об этом заявили в следственном комитете страны, сообщает РИА Новости .

Силовики допросили участников группы и провели обыски. Согласно полученным данным, в ней якобы состояли пять граждан Армении, два экс-жителя Нагорного Карабаха и еще несколько человек.

Они «готовились в России» во время «трехмесячных сборов». За это получали по 220 тыс. рублей в месяц.

На сборах их «научили пользоваться тяжелым вооружением». Группа «готовилась к узурпации власти». При этом СК Армении не сообщает, кто, по мнению ее сотрудников, готовил такую операцию в России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна практически дошла до точки невозврата в отношениях с ОДКБ. Политик раскритиковал Организацию договора о коллективной безопасности в связи с игнорированием вопросов, беспокоящих его государство.