В Аргентине вербовали наемников через украинское посольство
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала посты о вербовке наемников
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников на своем сайте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«На сайте дипмиссии Украины было размещено объявление о вербовке „солдат удачи“ для боевых действий против Вооружённых Сил Российской Федерации», — сказал дипломат.
После отправки ноты властям Аргентины, пост удалили, уточнил Феоктистов.
Ранее сообщалось о ликвидации в зоне СВО наемников ВСУ из Австрии, Великобритании, Грузии и других западных стран.