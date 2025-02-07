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Дипмиссия Украины в Аргентине размещала посты о вербовке наемников

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников на своем сайте, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«На сайте дипмиссии Украины было размещено объявление о вербовке „солдат удачи“ для боевых действий против Вооружённых Сил Российской Федерации», — сказал дипломат.

После отправки ноты властям Аргентины, пост удалили, уточнил Феоктистов.

Ранее сообщалось о ликвидации в зоне СВО наемников ВСУ из Австрии, Великобритании, Грузии и других западных стран.