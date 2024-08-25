Десятки человек вышли на демонстрацию против поставок оружия ВСУ в Амстердаме

В Амстердаме на центральной городской площади состоялась демонстрация в поддержку мира и против поставок вооружения Украине, сообщает ТАСС .

Несколько десятков человек прошли по центральной площади Амстердама с флагом России, которые выразили поддержку Москве и несогласие с западной политикой.

Участники демонстрации призывали к миру и прекращению поставок оружия на Украину. Видео с мероприятия распространилось в Сети.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда официально признался, что страна поставляла Украине танки, которые ВСУ задействовали во время вторжения в Курскую область. Также он заявил, что Варшава продолжит оказывать военную помощь Киеву.