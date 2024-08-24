Президент Польши Анджей Дуда во время трансляции на местном телевидении признался, что переданные Украине танки PT-91 Twardy участвуют во вторжении киевского режима на территорию России в Курской области, пишут РИА Новости .

Дуда прибыл в Киев с неанонсированным визитом, чтобы поучаствовать в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости Украины. Об участии польских танков в боях под Курском он сказал во время выступления на празднике.

Президент Польши также отметил, что танки передали киевскому режиму больше года назад. А сам он пообещал поддерживать и дальше страну военной помощью.

Киевский режим вторгся на территорию Курской области 6 августа. С того момента российские военные дают отпор врагу и держат ситуацию на контроле. За время боев на курсом направлении армия Украины потеряла уже более 5,5 тысячи бойцов.