В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском

Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели ряд экстренных совещаний из-за публичного конфликта американского президента и миллиардера Илона Маска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в соцсети Х.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разразился очередной резкой критикой в адрес администрации президента США Дональда Трампа, назвав новый бюджетный законопроект «отвратительной мерзостью» в своем посте на платформе X.

Кроме того, Маск после публичного конфликта с американским президентом Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.