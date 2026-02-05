В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров по украинскому конфликту
Фото - © РИА Новости
В столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились трехсторонние переговоры по конфликту на Украине, сообщает РИА Новости.
Встреча, участниками которой стали Россия, США и Украина, завершилась, это был второй раунд переговоров.
«Переговоры завершены», — заявил источник.
Встреча стран по украинскому вопросу была начата в ОАЭ 5 февраля. На ней воцарилась деловая атмосфера, несмотря на наличие разногласий.
Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «157 на 157», сообщили в российском Минобороны.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.