В Абхазии закончилось повторное голосование на выборах президента

Центральный избирком (ЦИК) Абхазии сообщил о завершении повторного голосования на выборах президента страны, его результаты будут известны 2 марта 2025 года, сообщает ТАСС .

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов. 1 марта в 20:00 по московскому времени прекратили работу все 154 участка для голосования, включая два на территории России — в столице и Карачаево-Черкесской Республике.

«Работа избирательных участков в Абхазии и в России завершена, как и полагается в соответствии с законодательством — в 20:00 мск. Теперь участковые комиссии приступают к подведению итогов голосования», — сообщили в Центризбиркоме республики.

Законодательство республики гласит, что победителем станет тот кандидат, за которого отдано большинство голосов во втором туре. Важное условие — явка должна составить минимум четверть от общего числа зарегистрированных избирателей.

Процедура подведения итогов началась со сбора данных окружными комиссиями, которые затем направят протоколы в Центральную избирательную комиссию. Уже 2 марта ЦИК огласит предварительные результаты голосования. Официальное объявление победителя последует в трехдневный срок после подсчета всех бюллетеней.

В ходе первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии, состоявшегося 15 февраля, на пост главы государства претендовали пять политических деятелей. Среди них — экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торгпред в России Олег Барциц, действующий вице-президент Бадра Гунба, а также руководитель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал и экс-министр экономики Адгур Ардзинба, возглавляющий оппозиционное «Абхазское народное движение».

В ходе президентских выборов в Абхазии ни один из кандидатов не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Лидерами голосования стали Гунба, заручившийся поддержкой 45,817 избирателей (46.38%), и Ардзинба, получивший 36,476 голосов (36.92%). Остальные претенденты показали более скромные результаты: Аршба набрал 7,53% (7,434 голоса), Барциц — 4,04% (3,988 голосов), а Хурхумал — менее одного процента (896 голосов).

Избирательная комиссия также зафиксировала 2,798 недействительных бюллетеней и 1,381 голос против всех кандидатов. В соответствии с законодательством республики, поскольку ни один из пяти кандидатов не получил абсолютного большинства, ЦИК объявил о проведении второго тура между двумя лидерами первого этапа голосования.