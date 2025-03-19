«Ъ» узнал о заявлении Путина об Украине на закрытой встрече с бизнесом

«Ъ»: Путин на закрытой встрече рассказал об условиях отказа от Одессы

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече РСПП с бизнесменами рассказал об условиях отказа России от притязаний на Одессу, пишет «КоммерсантЪ» .

Москва условием на будущих мирных переговорах выставит признание включения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Если это произойдет в ближайшее время, Россия «не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине», указано в статье журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова со ссылкой на неназванных участников закрытой встречи.

По словам главы государства, Киев с самого начала СВО мог бы «отделаться малой во всех смыслах кровью». Однако сейчас Россию невозможно остановить, так как «украинцы не успевают окапываться», — цитирует Колесников источник.

Ранее Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Обсуждалась и тема урегулирования украинского конфликта, в частности, приостановка ударов по энергетической сфере.