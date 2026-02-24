Москва доведет до США информацию о желании Запада передать ядерное оружие Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия специально обсудит с Вашингтоном данную тему. Ушаков отметил что США, вероятно, уже знают о намерении Киева получить от Запада ядерное оружие.

«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам», — заявил Ушаков в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что планы Запада по предоставлению киевскому режиму ядерной бомбы повлияют на позицию России на переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Лондон и Париж осознали, что ситуация на Украине не оставляет шансов для победы над Россией. Поэтому они хотят передать Киеву атомную или хотя бы «грязную» бомбу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.