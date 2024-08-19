сегодня в 12:48

Ушаков: Россия не будет вступать в переговоры с Украиной на данном этапе

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что на данном этапе, учитывая атаку ВСУ на Курскую область, неподходящий момент для проведения переговоров с Украиной, сообщает SHOT .

«На данный момент России было бы некстати вступать в переговорный процесс с Украиной», — отметил Ушаков.

По его словам, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным мирные предложения о выводе ВСУ из четырех новых объектов РФ и дальнейшем начале переговоров все еще действуют.

Ушаков отметил, что вопрос о проведении переговоров будет зависеть от ситуации на фронте, в том числе на поле боя в Курской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Москве и Киеву начать переговоры. По его словам, конфликт между Украиной и Россией нужен только Западу.