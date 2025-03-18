Ушаков: РФ не теряет надежды по прекращению огня на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что страна не теряет надежды по поводу возможности прекращения огня на Украине, сообщает «Коммерсант» .

Он подчеркнул, что неделя прошла с момента предложения США о 30-дневном перемирии на Украине, но вместо этого наблюдалась самая мощная в истории атака украинских дронов на российскую территорию.

«Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им (главам государств — ред.) надо говорить друг с другом», — отметил Ушаков.

По его словам, первый и единственный разговор президенты США и РФ провели 12 февраля. Больше они не созванивались.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник.