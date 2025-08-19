Ушаков: Путин и Трамп высказались за прямые переговоры между РФ и Украиной

Президенты РФ Владимир Путин и Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержали прямые переговоры между делегациями России и Украины. Они будут продолжены, рассказал журналистам помощник главы России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Путин и Трамп обсудили этот вопрос во время телефонного разговора ночью. Допускалась вероятность, что уровень представителей Украины и России на встречах будет повышен.

С мая 2025 года между делегациями из Москвы и Киева были организованы три раунда прямых переговоров. Снова начал вестись диалог, который стороны прервали в 2022 году по инициативе Украины. Глава делегации РФ в Стамбуле — Владимир Мединский.

18 августа Трамп организовал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский и главами стран ЕС. Во время них обсуждали гарантии безопасности для Киева и перспективы мирного завершения конфликта.