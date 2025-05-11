Ушаков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина получил задание сделать звонок

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин довольно часто входит в зал переговоров раньше, чем вся делегация, и в этом нет ничего особенного. При этом Ушаков объяснил свое опоздание на переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином заданием, пишет ТАСС со ссылкой на журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина.

«Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание», — объяснил Ушаков, почему вошел в зал переговоров с опозданием.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялись в Кремле 8 мая в расширенном формате, с обеих сторон присутствовали делегации. Ушаков в том числе входил в делегацию Путина.

Путин и Си Цзиньпин пришли раньше, чем члены делегаций. Еще одним опоздавшим был министр финансов России Антон Силуанов. Он объяснил задержку прошедшими обсуждениями.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Китая на состоявшихся в Москве переговорах обсудили в том числе украинский конфликт и ряд других важных тем.