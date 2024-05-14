Ушаков перечислил темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
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Помощник президента России Юрий Ушаков перечислил темы, на которые будут общаться глава государства Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах в Пекине, сообщает РИА Новости.
Ушаков отметил, что российский и китайский лидеры рассмотрят вопросы сопряжения интеграционных процессов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического сообщества.
«Ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии», — перечислил темы диалога президентов Ушаков.
Путин прилетит на переговоры в Китай 16–17 марта. Посещение Пекина станет первой зарубежной поездкой российского лидера после инаугурации. Переговоры запланированы в узком и расширенном кругах.