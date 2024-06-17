Ушаков назвал визит Путина в КНДР желанием сотрудничать со всеми странами мира

Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что предстоящая поездка российского лидера Владимира Путина в КНДР продемонстрирует миру желание Москвы сотрудничать со всеми странами мира в равноправном диалоге, пишет ТАСС .

«Наш визит, конечно, важен для наших двусторонних отношений, для их дальнейшего развития, но визит также демонстрирует то, что Россия выступает за равноправный диалог и открыта к сотрудничеству со всеми странами мира», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, Россия особенно заинтересована в сотрудничестве со странами, которые расположены по соседству, несмотря на то, что Запад коллективно пытается помешать этому сплочению различными способами давления.

Ранее стало известно, что Путин планирует посетить не только Северную Корею, но и Вьетнам. По данным Кремля, 18 июня российский президент посетит КНДР, а на следующий день встретится с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом.