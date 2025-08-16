Ушаков: на Аляске не обсуждалась тема встречи Путина, Трампа и Зеленского

По итогам российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что тема встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским не затрагивалась, об этом пишет ТАСС .

По словам Ушакова, на данный момент он не может назвать дату, когда состоятся трехсторонние переговоры между Путиным, Трампом и Зеленским.

«Тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась», — заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что историческая встреча Путина и Трампа завершилась без громких заявлений с обеих сторон. Главы государств также отказались отвечать на вопросы журналистов после итогового выступления на совместной пресс-конференции. Несмотря на это, во всем мире увидели намек на потепление в отношениях между Россией и США.