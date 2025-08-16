Переговоры без прорывов: что на самом деле решили лидеры России и США
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске завершилась без громких заявлений, но с намеком на возможное потепление отношений, приводит мнение экспертов «КоммерсантЪ».
Эксперты сходятся во мнении, что ждать мгновенных решений было наивно.
«Ожиданий того, что саммит решит украинский вопрос, у меня лично не было — он только сердцевина проблемы европейской безопасности», — отметил Тимофей Бордачев из НИУ ВШЭ.
По его словам, ключевым итогом стал сам факт перевода противостояния в цивилизованное русло.
Илья Крамник из ИМЭМО РАН добавил, что без участия ЕС урегулирование невозможно.
«Мир на Украине возможен только при условии включения в решение проблемы стран Евросоюза», — отметил он.
Алексей Наумов из РСМД обратил внимание на тактическую выгоду для России: «Санкции не вводятся, Трамп не требует немедленного прекращения огня, а поле боя работает на российскую сторону».
Сергей Полетаев, аналитик проекта «Ватфор», резюмировал: «Договорились договариваться — это уже прогресс». Однако, по его мнению, окончательное решение украинского кризиса будет зависеть не от переговоров, а от ситуации на фронте.