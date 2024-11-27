сегодня в 17:14

Урсула Фон дер Ляйен обещала Европе «борьбу за свободу», схожую с украинской

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала европейцам «борьбу за свободу и суверенитет» аналогичную той, «которую ведут украинцы», сообщает ТАСС .

«Я верю, что наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — заявила фон дер Ляйен на представлении программы новой ЕК на сессии Европарламента.

Она подчеркнула, что жители Евросоюза буду вести борьбу за ту же «свободу», за которую в настоящее время сражаются жители Украины.

Фон дер Ляйен добавила, что сделает «битву за свободу и демократию» главным приоритетом второй Еврокомиссии.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в январе следующего года Евросоюз планирует приступить к обсуждению 16-го пакета антироссийских санкций.