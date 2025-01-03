Урсула фон дер Ляйен не сможет работать председателем ЕК из-за воспаления легких

сегодня в 18:43

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не сможет исполнять рабочие обязанности в первые две недели января из-за диагностированного у нее воспаления легких, пишет ТАСС .

О серьезной болезни председателя ЕК сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. По его словам, воспаление легких у Урсулы фон дер Ляйен достаточно сильное.

Из-за болезни Еврокомиссии придется перенести на более поздний срок запланированное на 9–10 января 2025 года заседание в Гданьске. Точная дата заседания пока не сообщается.

3 января Фон дер Ляйен также не появится по вышеуказанной причине на церемонии начала польского председательства в Евросоюзе.

Ранее Фон дер Ляйен допустила, что в 2025 году могут возобновиться переговоры относительно вступления Украины в Евросоюз.