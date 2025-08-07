Доцент Гущин: урегулирование ситуации с Украиной может осложняться

Доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин в ходе пресс-конференции о российско-американских отношениях сказал, что урегулирование ситуации на украинском направлении может затрудняться Европой, передает корреспондент РИАМО.

«Это не значит, что после этой встречи можно ожидать быстрого урегулирования на украинском направлении. Есть много факторов, которые это тормозят, это и позиция европейцев, это и внутриукраинская позиция. Мы понимаем, что реально она (Украина — ред.) не обладает суверенитетом. Но эта позиция есть, и в этом контексте она, безусловно, оказывает влияние», — сообщил Гущин.

Он поделился своим предположением, что в дальнейшем на украинском направлении возможны краткосрочные и точечные перемирия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ничего не имеет против личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако российский лидер обратил внимание, что для такого мероприятия нужно сформировать условия, до создания которых, «к сожалению, пока далеко».