сегодня в 04:38

Уотерс: мир на Украине навряд ли изменит ситуацию с русофобией

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что возможное достижение мирного соглашения по Украине скорее всего не изменит ситуацию с русофобией, сообщает РИА Новости .

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — отметил он.

По его словам, русофобия «глубоко укоренилась» в политике США, Британии, Германии и Франции.

Ранее россиянка Елена сбежала из Лондона от супруга-тирана, который начал поднимать руку на нее и их дочь. Британец кардинально изменился после начала спецоперации, поскольку начитался местной пропагандистской прессы и стал ненавидеть русских.