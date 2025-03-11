Уолтц: США продвигаются в переговорах с Украиной

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа продвигается в переговорах с киевской делегацией в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС .

«Мы продвигаемся», — ответил он на вопрос журналистов.

Переговоры между делегациями США и Украины проходят в городе Джидда. Вашингтон представляют Марко Рубио и Стив Уиткофф, а Киев — Андрей Ермак, Рустем Умеров и Андрей Сибига.

По данным журналистов, делегация США прибыла на встречу с опозданием, в отличие от украинских представителей, которые явились вовремя. В результате начало встречи было отложено на некоторый период времени.