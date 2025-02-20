Уолтц: прекращение боев на Украине приоритетнее снятия санкций

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с РФ, но приоритетом остается прекращение украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«…первым шагом должно стать прекращение боевых действий», — отметил он, говоря о возможности отмены антироссийских санкций,

Также он дал понять, что дальнейшие решения относительно двусторонних отношений, в том числе санкционной политики, будут зависеть от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, как относится к мирной инициативе президента США Дональда Трампа по Украине. Он «оптимистично настроен» в отношении нее. По словам Рютте, начавшийся разговор Вашингтона и Москвы важен.