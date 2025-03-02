Уолтц: поведение Зеленского в Белом доме разозлило Трампа

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американского лидера Дональда Трампа разозлило поведение Владимира Зеленского на встрече в Белом доме, сообщает RT со ссылкой на Fox News.

«Что расстроило президента — честно говоря, разозлило, — стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои», — отметил он.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.