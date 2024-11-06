Уникальный, особенный, супергений: Трамп высказался о Маске

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск — уникальный человек и супергений. Об этом он заявил в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает ТАСС .

«Мы должны защищать наших гениев. У нас не так много таких людей», — подчеркнул Трамп.

После избрания Трампа Маск может возглавить комиссию по эффективности правительства, которая проведет аудит и реформирование федерального правительства для устранения мошенничества и неэффективности. Бизнесмен уже принял это предложение.

Ранее Маск соцсети Х начал праздновать победу Трампа на выборах. Он написал, что народ Штатов дал Трампу «кристально чистый мандат на перемены», а будущее страны будет фантастическим.