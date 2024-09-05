Уничтожаем врага: Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

сегодня в 12:40

ВС РФ помешали украинским солдатам ввести подкрепления на территорию Курской области. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, солдаты ВСУ начали закапываться. В целом обстановка в Курской области остается под контролем у российских войск.

«Планомерно уничтожаем противника», — добавил Алаудинов.

Ранее глава «Ахмата» говорил, что Россия ведет решающий бой в Курской области. По его мнению, схватка станет главным моментом спецоперации и РФ победит.