Уничтожаем врага: Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области
Алаудинов: ВСУ начали закапываться в Курской области
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ВС РФ помешали украинским солдатам ввести подкрепления на территорию Курской области. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, солдаты ВСУ начали закапываться. В целом обстановка в Курской области остается под контролем у российских войск.
«Планомерно уничтожаем противника», — добавил Алаудинов.
Ранее глава «Ахмата» говорил, что Россия ведет решающий бой в Курской области. По его мнению, схватка станет главным моментом спецоперации и РФ победит.