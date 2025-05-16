Умеров: Украина готова к прекращению огня и переговорам на высоком уровне

Киев готов к полной остановке огня. Также страна согласна на организацию прямых переговоров на самом высоком уровне, рассказал глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК .

Reuters отмечал, что во время визита делегаты из Киева хотят обсудить на переговорах встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

По словам Умерова, он и коллеги настроены на встречу серьезно. Киев якобы хочет найти пути к справедливому и устойчивому миру. Это станет возможно, если РФ продемонстрирует готовность к некоторым действиям.

Ранее сообщалось , что делегация России прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле. Встреча пройдет в президентском офисе в Долмабахче.