Умерла член Совета Федерации Татьяна Сахарова

На 52-м году жизни скончалась член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова, сообщает ТАСС .

Сенатор вела продолжительную борьбу с тяжелой болезнью. 4 июня Сахарова умерла. Информацию о смерти подтвердила пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова.

В Telegram-канале Сахаровой появилась публикация от имени ее родных и близких.

«Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — написали они.

О дате и месте прощания с сенатором станет известно позднее.

Сахарова была наделена полномочиями члена Совфеда от Мурманской области в октябре 2021 года. Ранее она была депутатом и заместителем председателя Совета депутатов Североморска.

3 июня скончался автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога. Ему было 88 лет.