Умер автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога

Народный артист СССР, композитор, педагог и общественный деятель Евгений Дога скончался на 89-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны, сообщает ТАСС .

На протяжении всей своей деятельности Дога проводил просветительские и благотворительные концерты. Также он постоянно был членом жюри различных музыкальных и кинематографических конкурсов и фестивалей не только в России, но и за рубежом.

Он является автором знаменитого вальса «Мой ласковый и нежный зверь». В Кишиневе его именем назвали музыкальную школу и улицу.

Ранее стало известно, что ветеран Великой Отечественной войны, легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич скончался на 98-м году жизни. Минобороны Белоруссии выразило соболезнования родным и близким.