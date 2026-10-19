«Ума там особого нет»: политолог раскритиковал Макрона на фоне беспорядков

Научный руководитель института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев сообщил РИАМО, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы воспользоваться ситуацией с беспорядками и выиграть от чрезвычайного положения, но на это ему не хватит ума. При этом в истории Франции силовые разгоны протестов молодежи плохо заканчивались для лидеров страны.

На выходных Франция пережила одни из самых жестоких беспорядков за последние десятилетия, по некоторым данным, речь идет о 800 тысячах человек, вышедших на улицы. Большинство шествий были мирными, но на их фоне радикальные группы устроили погромы. В Лиможе подожгли ратушу, и шпиль здания рухнул. В Лионе загорелся туристический офис, а в Париже грабили бутики и жгли машины.

Нынешний кризис во Франции начался не с цен. В середине сентября старшеклассники из рабочих пригородов Парижа стали блокировать школы из-за нехватки учителей, переполненных классов и обветшавших зданий. Недовольство переросло в движение против неравенства и падения уровня жизни, а протест быстро разошелся по стране.

«Если бы Макрон был похитрее и поумнее, то он мог бы даже выиграть от чрезвычайного положения и сконцентрировать больше власти в своих руках. Но ума там особого нет, поэтому все просто кончится подавлением беспорядков, потому что они пугают обывателя. Потому что боролись с протестующими и погромами. А улучшения ситуации с образованием не будет, на это нет денег», — сказал Журавлев.

Политолог напомнил, что в исторической традиции Франции силовые разгоны протестов молодежи плохо заканчивались для лидеров страны. Дмитрий Журавлев добавил, что Шарль де Голль все же ушел в отставку после усмирения демонстрантов, а нынешний президент Франции — фигура куда меньшего масштаба.

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