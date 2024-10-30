Улыбаются и машут: солдат ВСУ сняли на видео на полигонах в Британии

В Сети опубликовали кадры присутствия военнослужащих украинской армии на обучении в Великобритании. Видеозапись оказалась в распоряжении ТАСС .

На кадрах солдаты ВСУ покидают полигон после обучения. В ряд выстроились военнослужащие Финляндии, Румынии и Британии. Они машут украинским бойцам, проезжающим мимо в автобусе. Некоторые обернуты во флаги Украины и Великобритании. При этом среди провожающих не только военные, но и люди в гражданской форме.

Пленный солдат 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александр Лукьянов рассказал, что на полигонах Великобритании проходят тренировки украинской армии. Их обучают инструкторы минимум восьми стран НАТО.

Ранее появились подозрения, что Финляндия готовится к войне с Россией. По этой причине она может участвовать в крупнейших из проводившихся артиллерийских учений НАТО в Европе Lightning Strike 24.