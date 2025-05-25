Ультралевые активисты пригрозили новыми атаками на инфраструктуру Франции

Группа анархистов взяла на себя ответственность за масштабное отключение электроэнергии в Каннах, которое продолжалось пять часов накануне закрытия престижного кинофестиваля, пишет РЕН ТВ .

В заявлении, опубликованном на сайте ультралевых активистов, указано, что атака на энергосистему была направлена именно против киносмотра.

Как следует из манифеста анархистов, их дальнейшие планы включают саботаж электроснабжения исследовательских центров, авиационных и аэрокосмических предприятий, аэропортов, а также военных и промышленных объектов по всей Франции.

Инцидент произошел после сообщений о возможной диверсии на электроподстанции в городе Таннерон, которая снабжает электроэнергией регион. Несмотря на беспрецедентный блэкаут, затронувший также мобильную связь, организаторам удалось провести заключительные мероприятия фестиваля в запланированном режиме.

Власти пока не комментируют заявления радикалов, однако усиленные меры безопасности уже введены на критически важных объектах инфраструктуры. Спецслужбы расследуют возможные связи между анархистскими группировками и произошедшим сбоем в энергосистеме.