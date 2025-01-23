Ведущее американское политическое издание The Hill считает, что у президента США Дональда Трампа нет действенных рычагов в отношении России в решении украинского конфликта, сообщает «Царьград» .

По мнению одного из экспертов издания, ни у Трампа, ни у США в целом нет «больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

Как отмечается в материале, несмотря на категорические заявления американского лидера в отношении России, реальными инструментами воздействия он не располагает.

После вступления в должность президента Трамп пригрозил ввести против России тотальные санкции в том случае, если сделка по Украине не будет заключена в ближайшее время. В то же время президент США признался в любви к русскому народу. По его мнению, конфликт на Украине предпочтительно завершить «легким путем».

В Госдуме РФ назвали ультимативный подход Трампа к диалогу с Россией ошибочным. Москва не раз заявляла, что готова к мирным переговорам по Украине, однако Киев отвечал отказом.