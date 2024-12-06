«Укроборонпром» презентовал новую украинскую дрон-ракету «Пекло»

сегодня в 17:08

На Украине разработали новую дрон-ракету «Пекло». Ее презентовало оружейное предприятие «Укроборонпром», поделившись характеристиками орудия, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

По данным концерна, «Пекло» может лететь со скоростью 700 км/час. Дрон-ракета способна преодолевать расстояние более чем в 700 км.

Кадрами с «Пеклом» также поделился президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он присутствовал на презентации. Украинский лидер написал, что орудие уже успели применить в бою.

Зеленский также сообщил, что 6 декабря ВСУ получили первую партию данных дронов-ракет. Он поставил задачу нарастить производство орудия.

Ранее на Украине заявили, что запустили в серийное производство ракету-дрон «Паляныця». По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, это «яркий пример» того, как государство и бизнес работают бок о бок.