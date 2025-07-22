Украинцы вышли на митинги против закона об ограничении борьбы с коррупцией

На Украине идут митинги против решения о ликвидации 2 антикоррупционных органов

Жители Киева, Одессы, Днепра и Львова вышли протестовать на улицы. Они недовольны новым законом, который ограничивает работу антикоррупционных органов, сообщает «Политика Страны» .

Протестующие кричат «Нет — коррупции во власти!» и несут плакаты с лозунгами. Они хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не подписывал закон, который отбирает независимость у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Несмотря на то, что в Сети появились сообщения, что якобы Зеленский уже подписал новый закон, официально этой информации в карточке законопроекта пока нет.

На опубликованных кадрах видно, что протестовать вышли сотни человек. Протесты проходят также во Львове и Днепре. Украинцы хотят быть услышанными Зеленским.