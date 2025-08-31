Украинцы получили запрет на въезд в Польшу от 5 до 10 лет

Польские власти депортировали на родину 15 граждан Украины, признанных виновными в совершении преступлений и правонарушений, сообщает РИА Новости.

Основанием для выдворения послужили положения закона «Об иностранцах», касающиеся безопасности государства, общественного порядка и интересов Республики Польша.

Среди нарушений, в которых обвиняются украинцы, — хранение наркотиков, кражи, разбои, подделка документов, вождение в нетрезвом состоянии и организация незаконного пересечения границы.

Все выдворенные лица внесены в список нежелательных для пребывания в Польше и получили запрет на въезд сроком от 5 до 10 лет. Инцидент произошел на фоне ужесточения миграционной политики Варшавы: накануне полиция задержала другого гражданина Украины, угрожавшего поджогами из-за отмены социальных выплат для неработающих украинцев.