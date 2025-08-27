Пограничники Польши заставили украинцев раздеться до трусов

Польские пограничники ввели усиленный режим досмотра для граждан Украины. Их заставляют раздеваться до трусов, чтобы проверить наличие нацистской символики, сообщает SHOT .

Граждан Украины досматривают независимо от цели визита. Пограничники также изучают содержимое смартфонов, в том числе подписки и посты.

До этого Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши. Он сразу заблокировал соцвыплаты украинским беженцам и хочет приравнять бандеровскую символику к фашистской.

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что очередной спор Украины и Польши приведет к серьезному осложнению их отношений. Так специалист прокомментировал угрозы со стороны Киева в ответ на план Варшавы признать бандеровскую символику фашистской.