Пограничники Польши заставили украинцев раздеться до трусов
Польские пограничники ввели усиленный режим досмотра для граждан Украины. Их заставляют раздеваться до трусов, чтобы проверить наличие нацистской символики, сообщает SHOT.
Граждан Украины досматривают независимо от цели визита. Пограничники также изучают содержимое смартфонов, в том числе подписки и посты.
До этого Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши. Он сразу заблокировал соцвыплаты украинским беженцам и хочет приравнять бандеровскую символику к фашистской.
Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил, что очередной спор Украины и Польши приведет к серьезному осложнению их отношений. Так специалист прокомментировал угрозы со стороны Киева в ответ на план Варшавы признать бандеровскую символику фашистской.