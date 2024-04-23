Украинцам призывного возраста за границей не будут оказывать консульские услуги

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично распорядился о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за пределами страны, пишет ТАСС .

Кулеба подчеркнул, что Украина не может оказывать государственные услуги тем, кто не хочет ее защищать. По его словам, украинцы призывного возраста, находящиеся за границей, просто прячутся от мобилизации.

Распоряжение вступит в силу во вторник. Единственным исключением будет оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.

Ранее Кулеба заявил, что американская помощь Киеву предотвращает более масштабный конфликт в Европе. Он назвал день принятия законопроекта о помощи Украине историческим.