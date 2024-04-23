Украинцам призывного возраста за границей не будут оказывать консульские услуги
Кулеба лишил консульских услуг украинцев призывного возраста за границей
Фото - © Unsplash.com
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лично распорядился о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за пределами страны, пишет ТАСС.
Кулеба подчеркнул, что Украина не может оказывать государственные услуги тем, кто не хочет ее защищать. По его словам, украинцы призывного возраста, находящиеся за границей, просто прячутся от мобилизации.
Распоряжение вступит в силу во вторник. Единственным исключением будет оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Ранее Кулеба заявил, что американская помощь Киеву предотвращает более масштабный конфликт в Европе. Он назвал день принятия законопроекта о помощи Украине историческим.