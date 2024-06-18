Украинскому сотруднику военкомата разбили голову

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Во Львовской области напали на работника призывной службы

Во Львовской области сотрудника призывной службы госпитализировали после нападения, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

«На работника ТЦК () (украинского военкомата) напали. Нападавшего уже нашли и задержали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападавший ударил тяжелым предметом по голове украинскому военному во время медосмотра.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с бронхиальной астмой.