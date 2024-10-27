Украинский военный подтвердил потерю ВСУ населенного пункта Горняк

сегодня в 10:28

Боец ВСУ с позывным Мучной подтвердил потерю Горняка в ДНР и рассказал, что ВС РФ взяли населенный пункт под свой контроль, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«В городе еще остаются наши казаки в подвале», - добавил украинский военный.

По его словам, кто смог, те отошли к Кураховке, а о судьбе остальных ничего не известно.

Как считает боец, если подобные темпы сражений продолжатся, то через пару дней у ВСУ также заберут и Кураховку. Он поделился, что причинами таких отступлений являются демотивация военных и некомпетентность командиров.

Ранее СМИ писали, что ВС РФ вынудили противника покинуть большинство позиций в населенном пункте Горняк. Сейчас россияне проводят там зачистку.