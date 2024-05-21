Украинский политолог: уровень легитимности Зеленского зависит от людей

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского зависит от населения и международного сообщества, сообщает РИА Новости .

«С юридической точки зрения с этим, конечно, проблем нет. Однако уровень легитимности зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества». Руслан Бортник Директор Украинского института анализа и менеджмента политики

По словам Бортника, если не произойдет больших кризисов, то нынешний президент Украины сможет оставаться в должности хоть 20 лет.

Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что проблема легитимности намного шире, чем ее представляют.

«Даже если народ выйдет на улицу и скажет «дайте нам нового президента», его все равно неоткуда взять. Однако государство утрачивает привлекательность для своих граждан, причем началось это давно», — рассказал он.

Политолог уточнил, что в таком случае государство становится чужим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по вопросу легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из позиции, которую изложил российский лидер Владимир Путин в Китае