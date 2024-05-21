Песков прокомментировал вопрос легитимности Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по вопросу легитимности президентства Владимира Зеленского в России исходят из позиции, которую изложил российский лидер в Китае, сообщает РИА Новости.

«Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать». Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

По словам Пескова, в позиции Путина все было сказано четко.

Владимир Путин в середине мая во время пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его полномочий украинского президента должны ответить политическая и правовая системы Украины.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского узурпатором и призвал привлечь его к ответственности. Украинский лидер не может выполнять полномочия президента, так как выборы в стране не проводились.