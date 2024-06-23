Украинский митрополит Ионафан освобожден по обращению патриарха Кирилла

Осужденный Киевом митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической УПЦ Ионафан был освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла 22 июня, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«Двадцать второго июня 2024 года по ходатайству святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан… В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву», — сказано в публикации.

Митрополита приговорили к пяти годам заключения с конфискацией имущества за оправдание российской спецоперации на Украине. Также ему вменяют попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.

Патриарх Кирилл обратился к папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам. Ранее Ионафан отказался от обмена на военнопленных из ВСУ и передачи в РФ. Весной он также перенес инсульт, после которого его поместили под домашний арест.