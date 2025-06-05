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В переданном России меморандуме Украины есть отличия от варианта в западных СМИ

Украинский проект меморандума о разрешении кризиса, который Киев передал российской стороне, отличается от версии, появившейся в западных СМИ, сообщает RT .

В варианте, который опубликовали западные источники, Украина не предусматривает никаких ограничений на численность армии и дислокацию иностранных военных контингентов.

В экземпляре, переданном российской делегации, данное положение отсутствует в первом абзаце. При этом остались пункты, касающиеся потенциального членства Украины в Европейском союзе и НАТО.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер обнародовал полный текст украинского меморандума о мирном урегулировании, предложенного Киевом, 2 июня.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Россия тщательно проанализирует украинский проект меморандума, нацеленного на разрешение конфликта.

В то же время в Кремле подчеркнули, что российский меморандум по Украине направлен на ликвидацию первопричин конфликта.