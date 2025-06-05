Украинский меморандум, переданный РФ, отличается от размещенного в западных СМИ
Фото - © Фотобанк Лори
Украинский проект меморандума о разрешении кризиса, который Киев передал российской стороне, отличается от версии, появившейся в западных СМИ, сообщает RT.
В варианте, который опубликовали западные источники, Украина не предусматривает никаких ограничений на численность армии и дислокацию иностранных военных контингентов.
В экземпляре, переданном российской делегации, данное положение отсутствует в первом абзаце. При этом остались пункты, касающиеся потенциального членства Украины в Европейском союзе и НАТО.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер обнародовал полный текст украинского меморандума о мирном урегулировании, предложенного Киевом, 2 июня.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Россия тщательно проанализирует украинский проект меморандума, нацеленного на разрешение конфликта.
В то же время в Кремле подчеркнули, что российский меморандум по Украине направлен на ликвидацию первопричин конфликта.