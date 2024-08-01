Украинский главком Сырский считает сложной ситуацию на Северском направлении

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Сырский: обстановка на Северском и Купянском направлении сложная для ВСУ

Обстановка на Северском направлении в Донбассе — сложная для ВСУ из-за того, что там идут ожесточенные столкновения, сообщает Life со ссылкой на пост украинского главкома Александра Сырского в Telegram-канале .

Он отметил, что российские вооруженные силы активно используют артиллерию. Также ВС РФ штурмуют украинские позиции.

Сырский добавил, что не менее ожесточенные боестолкновения происходят на Купянском направлении. Армии сражаются рядом со Стельмаховкой, Песчаным и Макеевкой.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО. Помимо этого, российские солдаты уничтожили пункт управления БПЛА и ж/д эшелоны с личным составом противника.