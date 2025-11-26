Украинский депутат Скороход: Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию

Депутат Верховной рады Анна Скороход обратила внимание на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что больше он не будет позволять лидеру Украины Владимиру Зеленскому регулярно менять позицию по конфликту, сообщает Общественная служба новостей .

«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией», — подчеркнула Скороход.

Она добавила, что Запад больше не позволит президенту Украины исполнять разные роли. Теперь возможно только согласие на мир.

Ранее Трамп заявил, что Россия демонстрирует готовность к уступкам в мирных переговорах по Украине. Он также не устанавливал дедлайнов по мирной сделке.

