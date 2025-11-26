Американский президент не устанавливает дедлайнов по мирной сделке

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One заявил, что Россия демонстрирует готовность к уступкам в мирных переговорах по Украине, сообщает РИА Новости .

Как передает CNN, американский лидер обозначил «главную уступку» как прекращение боевых действий и отказ Москвы от контроля над значительными территориями. Трамп признал сложность территориального вопроса, отметив: «Это сложный процесс».

На вопрос о возможных сроках достижения соглашения президент ответил: «Знаете, какой крайний срок для меня? Когда все закончится». Он подтвердил, что спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится в Москве с Владимиром Путиным, не исключив участия в переговорах Джареда Кушнера.

По данным Politico, администрация Трампа готова принять любое соглашение, которое устроит обе стороны, без предварительных «красных линий».

