Украинский депутат потребовал проверить Зеленского на госизмену

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* инициировал обращение в Службу безопасности Украины с требованием проверить президента Владимира Зеленского на возможную государственную измену, сообщает «Лента.ру» .

Нардеп Алексей Гончаренко* направил обращение в СБУ, призвав дать правовую оценку отношениям президента с израильским предпринимателем

Поводом стало расследование связей главы государства с бизнесменом Тимуром Миндичем, который, по утверждению нардепа, «не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности».

В своем Telegram-канале политик заявил: «Гражданин Израиля Миндич влиял на Зеленского и мог иметь доступ к государственной тайне».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично отказался поддерживать Украину, сославшись на коррупционный скандал с участием Зеленского и Миндича, и заявил, что «золотая иллюзия Украины рушится». Официальной реакции от СБУ или администрации президента на заявление Гончаренко пока не последовало.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

